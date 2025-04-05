الرئيس الإيراني يعفي مساعده للشؤون البرلمانية بسبب "رحلة ترفيهية"

أعفى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، مساعده للشؤون البرلمانية شهرام دبيري من مهامه في الحكومة الرابعة عشر، وذلك بعد اكتشاف أنه كان في "رحلة ترفيهية" خلال عيد النوروز، حيث ذكرت وكالة أرنا، في تقرير، إن بزشكيان أصدر مرسوما خاصا موجها إلى مجلس الشورى الإسلامي يعفي فيه دبيري من منصبه.

وكتب بزشكيان في المرسوم، مخاطبا دبيري: "بعد التأكد من الأخبار في هذه الأيام، تبين لنا أنك كنت في رحلة ترفيهية إلى القطب الجنوبي خلال عيد النوروز، وبما أن الحكومة تفتخر باتباع نهج الأئمة الطاهرين، في ظل الضغوط الاقتصادية الكبيرة على الشعب، فإن سفر المسؤولين باهظ التكلفة لا يمكن تبريره أو الدفاع عنه، حتى وإن تم على نفقة شخصية".

وتابع الرئيس الإيراني قائلا: "صداقتكم الطويلة وخدماتكم القيمة في منصب المساعد البرلماني لا تعفي من ضرورة الالتزام بالمبادئ التي قطعناها على أنفسنا تجاه الشعب. بناء على ذلك، لا يمكننا الاستمرار في العمل معكم في الحكومة الرابعة عشر".