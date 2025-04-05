الرئيس الإيراني: نريد الحوار من موقف متساو بعيدا عن التهديد

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، ان طهران ترحب بالحوار غير المباشر مع الولايات المتحدة ولكن "من موقف متساوٍ بعيدا عن التهديد"، حيث ذكر الرئيس الإيراني في تصريحات صحفية، "نريد الحوار من موقف متساو وألا يتم تهديدنا من جهة ومطالبتنا بالتفاوض من جهة أخرى".

وأضاف الرئيس الإيراني، أن "سلوك الولايات المتحدة تجاه إيران يتناقض مع طلبها التفاوض".

كذلك ذكر الرئيس، أن "حفاظنا على وحدتنا الداخلية سيفشل المؤامرات الأجنبية".