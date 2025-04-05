الصفحة الدولية

وزير خارجية امريكا: واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي!


صرّح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة ملتزمة بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، مشددا على أن بلاده لن تسمح لطهران بتطوير هذا النوع من السلاح تحت أي ظرف، حيث جاءت تصريحات روبيو خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أوضح أن "الرئيس دونالد ترامب يتابع هذا الملف عن كثب، ويتطلع إلى معرفة الخطوات المقبلة بشأنه".

وأضاف الوزير الأميركي: "لا توجد دولة في العالم ترغب برؤية إيران تمتلك أسلحة نووية"، مشيرا إلى أن "واشنطن ستواصل جهودها على المستويين الدبلوماسي والأمني لضمان الحيلولة دون تحقيق طهران لهذا الهدف".

ويأتي هذا الموقف في سياق التحركات الأميركية المكثفة للحد من طموحات إيران النووية، خاصة بعد أن كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق عن توجيه رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي تتعلق بإمكانية التوصل إلى اتفاق جديد حول البرنامج النووي الإيراني.

وكان ترامب قد أشار، إلى أن بلاده تدرس مسارين للتعامل مع الأزمة، أحدهما عسكري والآخر دبلوماسي، مع التأكيد على أن واشنطن تفضل الخيار التفاوضي وتسعى لحل سلمي للنزاع.

ومن الجدير بالذكر أن إيران توصلت في عام 2015 إلى اتفاق نووي مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، والصين) إضافة إلى ألمانيا، ينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود صارمة على برنامجها النووي.

غير أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق في مايو/ أيار 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية مشددة على طهران، ما دفع الأخيرة إلى تقليص التزاماتها تدريجيا، والتخلي عن معظم القيود المفروضة على الأبحاث ومستوى تخصيب اليورانيوم.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الرئيس الإيراني يعفي مساعده للشؤون البرلمانية بسبب "رحلة ترفيهية"
الرئيس الإيراني: نريد الحوار من موقف متساو بعيدا عن التهديد
وزير خارجية امريكا: واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي!
ترامب يقيل مدير وكالة الأمن القومي
بالفيديو ..... ماهي "دييغو غارسيا" التي هددت إيران بقصفها حال التعرض لهجوم أمريكي؟
رفضا للرسوم الكمركية الامريكية .. الصين : سنبذل كل مافي وسعنا للدفاع عن حقوقنا ومصالحنا المشروعة
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تقضي بإقالة الرئيس يون من منصبه
جبناء ... الخارجية التركية: لا نسعى لمواجهة مع إسرائيل في سوريا
الكرملين بشأن إيران: على جميع الأطراف الالتزام بضبط النفس
ترامب: 7 تريليونات دولار سنجلبها بفضل الرسوم
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك