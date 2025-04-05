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ترامب يقيل مدير وكالة الأمن القومي


قال مسؤولون أمريكيون وأعضاء في الكونغرس، اليوم الجمعة، (4 نيسان 2025)، إن الرئيس دونالد ترامب أقال اليوم بشكل مفاجئ، مدير وكالة الأمن القومي، لكن البيت الأبيض والبنتاغون لم يقدما أي أسباب لهذا القرار.

وقال المسؤولون إنه قد تم إبلاغ القادة العسكريين الكبار يوم الخميس بفصل الجنرال في سلاح الجو تيم هوغ، الذي كان يشرف أيضا على القيادة السيبرانية في البنتاغون.

كما تم أيضا فصل نائبة هوغ المدنية في وكالة الأمن القومي، ويندي نوبل.

ووفقا للمسؤولين الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم بدعوى مناقشة قرارات تتعلق بشؤون أفراد، لم يتلق القادة العسكريون أي إشعار مسبق بشأن قرار إقالة جنرال الأربعة نجوم الذي أمضى 33 عاما في مجال الاستخبارات والعمليات السيبرانية.

وأثار هذا القرار انتقادات حادة من جانب أعضاء في الكونغرس.

وتعد هذه الإقالة هي الأحدث لمسؤولي الأمن القومي من جانب الرئيس ترامب في وقت تواجه فيه إدارته الجمهورية انتقادات بسبب فشله في اتخاذ أي إجراء ضد قادة رئيسيين آخرين استخدموا تطبيق "سيغنال" غير السري لتبادل الرسائل النصية في تكوين مجموعة دردشة ضمت رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك" جيفري غولدبرغ، لمناقشة خطط لتوجيه ضربة عسكرية.

ولا يزال من غير الواضح من يتولى الآن قيادة وكالة الأمن القومي والقيادة السيبرانية.

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