رفضا للرسوم الكمركية الامريكية .. الصين : سنبذل كل مافي وسعنا للدفاع عن حقوقنا ومصالحنا المشروعة

علقت السفارة الصينية لدى العراق ، بشأن الرسوم الكمركية المتبادلة المفروضة من قبل الولايات المتحدة .

وقال المتحدث بأسم السفارة " وو تشي تشاو "، في بيان صحفي اليوم الجمعة ، " لقد أعلنت الولايات المتحدة عن فرض الرسوم الكمركية المتبادلة على وارداتها من العديد من الدول، بما فيها الصين، بذريعة المعاملة بالمثل، الأمر الذي يُمثل انتهاكا صارخا لقواعد منظمة التجارة العالمية، ويقوّض نظام التجارة متعدد الاطراف القائم على القواعد ".

واضاف :" ان الصين ترفض ذلك رفضا تاما، وستبذل كل ما في وسعها للدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة ، ولقد اكدت الصين مرارا وتكرارا ان الحروب التجارية والكمركية لا رابح فيها، وان الحمائية التجارية لا فائدة لها ".

وحث المتحدث الرسمي ، الولايات المتحدة على الكف عن التصرفات الخاطئة، وحل الخلافات التجارية مع الصين والدول الاخرى من خلال التشاور على اساس المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة.