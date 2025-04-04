المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تقضي بإقالة الرئيس يون من منصبه

أيدت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة عزل الرئيس يون سيوك-يول، وإقالته من منصبه بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة في ديسمبر/كانون الاول الماضي.

ودخل الحكم، الذي تلاه القائم بأعمال رئيس المحكمة حيز التنفيذ بشكل فوري، ما يستدعي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار خلف ليون خلال 60 يوما.

وتم عزل يون من قبل الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة في منتصف ديسمبر/كانون الاول الماضي بتهمة انتهاك الدستور والقوانين من خلال إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، ونشره قوات في الجمعية الوطنية لمنع النواب من التصويت ضد المرسوم، وإصداره أوامر باعتقال سياسيين ".

وخلال الجلسة أنكر يون جميع التهم الموجهة إليه