جبناء ... الخارجية التركية: لا نسعى لمواجهة مع إسرائيل في سوريا

أكدت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، بأن تركيا لا تسعى لمواجهة مع إسرائيل في سوريا.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات لوسائل إعلام تابعتها "بغداد اليوم"، إن "تصرفات إسرائيل في سوريا تمهد لضرب استقرار المنطقة"، مبينا، أن "تركيا لا تسعى لمواجهة مع إسرائيل في سوريا".

واضاف فيدان، أنه "إذا أرادت سوريا التوصل إلى (تفاهمات معينة) مع إسرائيل فهذا شأنها". وتابع، أن "الهجمات الإسرائيلية تقوض قدرة الحكومة السورية على ردع داعش والتهديدات الأخرى".