ترامب: 7 تريليونات دولار سنجلبها بفضل الرسوم

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن 7 تريليونات دولار ستصل إلى بلده بفضل الرسوم الأخيرة.

​وقال ترامب في كلمة له، "الأسهم ستزدهر رغم الرسوم الجمركية و7 تريليونات دولار سنجلبها إلى بلدنا بفضل الرسوم الجمركية".

وأضاف أن "الأسواق ستزدهر وبلدنا سينتعش بعد أن تعرضنا للاستغلال التجاري على مدى سنوات عديدة"، معربا عن اعتقاده أن "الأمور تسير على ما يرام بعد فرض الرسوم الجمركية".

وأعلن ترامب مساء أمس الأربعاء، فرض رسوم متبادلة على الواردات من دول أخرى، حيث ستكون الحد الأدنى الأساسي للرسوم 10%، لكن سيتم تعديل التعريفة لكل دولة لتكون نصف ما تفرضه على الشركات التي تستورد البضائع الأمريكية.