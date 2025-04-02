لاريجاني: ايران ستتجه نحو انتاج القنبلة الذرية في هذه الحالة

اعلن علي لاريجاني مستشار قائد الثورة الإسلامية، ان ايران ستتجه نحو انتاج القنبلة الذرية لو تعرضت لهجوم من اميركا او اسرائيل بذريعة البرنامج النووي.

وأكد لاريجاني أنه إذا قصفت اميركا أو "إسرائيل"، إيران بذريعة برنامجها النووي، فإن إيران ستضطر إلى التحرك نحو إنتاج القنبلة الذرية.

وقال لاريجاني: "إن الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية لا يخدم مصلحة الأميركيين، وفي هذه الحالة سنضطر إلى سلوك مسار آخر قد يخلق مبرراً ثانوياً لامتلاك السلاح النووي".

وأضاف لاريجاني أنه في حال تعرضت إيران لهجوم، فإن الشعب الإيراني "سيضغط لتسريع تطوير السلاح النووي"، موضحاً أن أي هجوم على المنشآت النووية "لن يتمكن من إعاقة تقدم إيران لأكثر من عامين، بفضل التدابير الاحترازية التي اتخذتها طهران".

كذلك، أشار لاريجاني إلى أن الولايات المتحدة، قادرة على "تحديد مصالح اقتصادية مشتركة" مع إيران، لافتاً إلى أنه إذا أراد الأميركيون الحديث عن مصالح اقتصادية، فيمكنهم التعاون مع طهران "بشكل عادل" بما يفيد مصالح الطرفين. وأشار إلى أن ترامب "رجل موهوب"، فقد تمكن من تحقيق ثروة كبيرة في مجال تجارته.

ولفت إلى أن كشف نص رسالة الطرف الآخر، "ليس أمراً شائعاً في الأعراف الدبلوماسية، لأنه يعوق عملية التفاوض"، مبيناً أن الأميركيين لم يوضحوا موقفهم في رسالتهم.