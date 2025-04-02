الحرس الثوري يحذر من الاعتداء على إيران: ردنا سيكبد الأعداء خسائر أكبر

حذر المساعد السياسي للحرس الثوري الإيراني، العميد يد الله جواني، اليوم الأربعاء (2 نيسان 2025)، من أي اعتداء أمريكي أو صهيوني على إيران.

وقال جواني في تصريح صحفي: "الاعتداء قد يلحق ضررا بإيران ولكن ردنا سيكبدهم خسائر أكبر". وأضاف "الاعتداء على منشآتنا لن يحقق أهداف العدو بالقضاء على برنامجنا النووي".

وأوضح جواني، ان "الاعتداء على منشآتنا النووية سيدخل برنامجنا النووي في مرحلة جديدة". وشدد على، ان "طهران قد أعلنت مرارا أنها لن تبدأ حربا لكنها جادة في الدفاع عن أمنها".

ونوه الجنرال في الحرس الثوري الى، ان "تداعيات الرد الإيراني ستفتح فصلا جديدا في معادلات الإقليم والعالم".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد توعد في 23 آذار الماضي، بالقصف وفرض رسوم جمركية ثانوية إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي.

وقال ترامب في تصريح صحفي "إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، فسيكون هناك قصف، سيكون قصفا لم يشهدوا مثله من قبل" حسب قوله.