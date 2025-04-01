الصفحة الدولية

وزير الخارجية الأوكراني يؤكد أن بلاده ستعمل مع الولايات المتحدة للتوصل لاتفاق مقبول بشأن المعادن


أكد أندريه سيبيها وزير الخارجية الأوكراني، أن بلاده ستعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين فيما يتعلق بصفقة المعادن.

وقال، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن جولة من المشاورات حول مسودة جديدة لصفقة المعادن جرت بالفعل وإن أي اتفاق يفضي إلى وجود اقتصادي أمريكي قوي في أوكرانيا سيساهم في البنية التحتية الأمنية للبلاد،مضيفا :" ان تلك العملية ستستمر وسنعمل مع زملائنا الأمريكيين للتوصل إلى صيغة مقبولة للطرفين للتوقيع عليها".

وتأتي تصريحات الوزير الأوكراني بعد تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول ،الأحد، اتهم فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمحاولة التملص من الاتفاق، محذرا من أن زيلينسكي "سيواجه عواقب وخيمة إذا حدث ذلك".

وكان الرئيس الأوكراني قال يوم الجمعة الماضي، إن بلاده لن تقبل أي اتفاق لحقوق المعادن يهدد اندماجها مع الاتحاد الأوروبي ".

واقترحت واشنطن على كييف اتفاقا موسعا في مجال المعادن بعد أن أخفق الطرفان في التوقيع على اتفاق إطاري خلال زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة في نهاية فبراير/شباط الماضي، وهي زيارة انتهت بمشادة مع ترامب في المكتب البيضاوي ".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ألمانيا تحذر واشنطن بشأن مفاوضاتها لانهاء الحرب الاوكرانية: بوتين يماطل
وزير الخارجية الأوكراني يؤكد أن بلاده ستعمل مع الولايات المتحدة للتوصل لاتفاق مقبول بشأن المعادن
ردا على تصريحات واشنطن.. الجيش الصيني يطلق مناورات عسكرية لتطويق تايوان
علي لاريجاني : طرحنا للمفاوضات غير المباشرة هو لاختبار الطرف الأمريكي
الحرس الثوري الايراني يعلن احتجاز ناقلتي نفط أجنبيتين في مياه الخليج
بقيمة 1.6 مليار دولار.. السويد ترسل مساعدات عسكرية لأوكرانيا
الجيش الإسرائيلي يعلن تفكيك الوحدة المسؤولة عن الخطط ضد إيران
الخارجية الإيرانية تبعث رسائل جديدة: ردنا سيكون صارماً تجاه أي تهديد اميركي
فرنسا.. حكم بالسجن 4 سنوات على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان
مسؤول عسكري إيراني: جميع المصالح الأمريكية في المنطقة ستكون أهدافاً مشروعة لقواتنا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك