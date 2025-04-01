وزير الخارجية الأوكراني يؤكد أن بلاده ستعمل مع الولايات المتحدة للتوصل لاتفاق مقبول بشأن المعادن

أكد أندريه سيبيها وزير الخارجية الأوكراني، أن بلاده ستعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين فيما يتعلق بصفقة المعادن.

وقال، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن جولة من المشاورات حول مسودة جديدة لصفقة المعادن جرت بالفعل وإن أي اتفاق يفضي إلى وجود اقتصادي أمريكي قوي في أوكرانيا سيساهم في البنية التحتية الأمنية للبلاد،مضيفا :" ان تلك العملية ستستمر وسنعمل مع زملائنا الأمريكيين للتوصل إلى صيغة مقبولة للطرفين للتوقيع عليها".

وتأتي تصريحات الوزير الأوكراني بعد تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول ،الأحد، اتهم فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمحاولة التملص من الاتفاق، محذرا من أن زيلينسكي "سيواجه عواقب وخيمة إذا حدث ذلك".

وكان الرئيس الأوكراني قال يوم الجمعة الماضي، إن بلاده لن تقبل أي اتفاق لحقوق المعادن يهدد اندماجها مع الاتحاد الأوروبي ".

واقترحت واشنطن على كييف اتفاقا موسعا في مجال المعادن بعد أن أخفق الطرفان في التوقيع على اتفاق إطاري خلال زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة في نهاية فبراير/شباط الماضي، وهي زيارة انتهت بمشادة مع ترامب في المكتب البيضاوي ".