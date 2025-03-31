الخارجية الإيرانية تبعث رسائل جديدة: ردنا سيكون صارماً تجاه أي تهديد اميركي

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن ردها سيكون بشكل فوري وحازم تجاه أي تهديد تتعرض له.

وذكرت وكالة مهر للأنباء، أن "الخارجية الإيرانية في أعقاب الأعمال الشريرية المتواصلة التي يمارسها الصهاينة في المنطقة وتهديدات ترامب، استدعت القائم بأعمال السفارة السويسرية وراعي المصالح الأمريكية في طهران".

وأضافت أن "الخارجية الايرانية سلمت القائم بالأعمال الأمريكية مذكرة تحذير رسمية مفادها بأن إيران سترد بشكل فوري وحازم تجاه أي تهديد قد تتعرض له"، لافتة إلى أن "الخارجية أبلغت القائم بالأعمال السويسري بأن الرد سيكون صارما وفوريا على أي أعمال عدوانية".