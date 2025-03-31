مسؤول عسكري إيراني: جميع المصالح الأمريكية في المنطقة ستكون أهدافاً مشروعة لقواتنا

أكد مسؤول عسكري إيراني بارز، اليوم الاثنين، (31 آذار 2025)، أن جميع المصالح الأمريكية في المنطقة ستكون أهدافاً مشروعة للقوات المسلحة الإيرانية في حال تعرض إيران لأي هجوم أو عمل عدائي.

وقال محمد أكرمي ‌نيا، مساعد منسق منظمة العقيدة السياسية في الجيش الإيراني، في تصريح صحفي أن القوات المسلحة في ذروة الاستعداد لمواجهة أي تهديد، وذلك ردًا على تصريحات ترامب بشأن احتمال تحرك عسكري ضد البرنامج النووي الإيراني.

وأوضح أن إيران لن تتهاون مع أي عمل عدائي، محذراً من أن أي "حماقة" أو اعتداء من الأعداء سيُقابل بردّ سريع وحاسم، مشدداً على أن المصالح الأمنية للدول المعتدية ستُصبح هدفاً مباشراً للقوات الإيرانية.

وأكد أكرمي نيا على أن القوات الإيرانية مستعدة للرد بقوة على أي تصعيد أمريكي، منوهاً أن "أي تحرك عدائي ضد طهران سيقابل برد غير متوقع".

وفي سياق متصل، قال الجيش الإيراني في بيان له اليوم بمناسبة يوم الجمهورية الإسلامية، "إذا ارتكب الأعداء خطأً استراتيجياً واعتدوا على أراضي الجمهورية الإسلامية، فسيواجهون رداً قاسياً ومُندماً".

وأضاف في بيان له إن "الجمهورية الإسلامية تمثل نموذجاً جديداً قائماً على القيم الإسلامية، حيث نجحت في إسقاط الاستبداد الداخلي، وقطع يد الاستعمار الأجنبي، وترسيخ المقاومة والصمود في وجه الأعداء، ما ضمن للشعب الإيراني الاستقلال والحرية."

من جانبه، أكد قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله الوارف، خلال خطبة عيد الفطر، أنه لا يتوقع هجوماً أمريكياً أو إسرائيلياً على إيران، لكنه حذر من أن أي اعتداء سيقابل برد قوي وموجع.

وفي الأربعاء الماضي، أعلن عراقجي أن طهران قد سلمت سلطنة عمان جواباً مفصلاً عن رسالة بعثها ترامب إلى قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة السيد علي الخامنئي في 7 من مارس/ آذار الجاري بهدف الدخول في مفاوضات نووية.