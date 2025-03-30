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إتفاق الصين وكوريا الجنوبية واليابان على مفاوضات لإبرام اتفاقية تجارة حرة لمواجهة قرارات ترامب


 اتفقت الصين وكوريا الجنوبية واليابان، اليوم الأحد، على إجراء مفاوضات سريعة بهدف إبرام اتفاقية تجارة حرة ثلاثية لمواجهة تداعيات قرارات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن لقاء جمع مسؤولين كبار من الدول الثلاث في سيول.  

ويعتبر هذا اللقاء الأول على هذا المستوى منذ خمس سنوات، ويأتي عقب ما أحدثه ترامب من اضطراب في مجال التجارة العالمية بفرضه رسوما جمركية عقابية على مجموعة واسعة من السلع، بما في ذلك السيارات والشاحنات، إذ تعد كوريا الجنوبية واليابان من كبار مصدري السيارات في العالم، بينما تضررت الصين بشدة من الرسوم الأمريكية الجديدة.  

وحضر الاجتماع وزير الصناعة الكوري الجنوبي آن دوك غون، ونظيره الياباني يوجي موتو، ووزير التجارة الصيني وانغ وينتاو.  و

فيما دعت الدول الثلاث في بيانها المشترك إلى تسريع مفاوضاتها بشأن إبرام اتفاقية تجارة حرة ثلاثية شاملة، إضافة إلى تهيئة "بيئة تجارية واستثمارية مستقرة".  

كذلك، أكد وزير صناعة كوريا الجنوبية ضرورة استجابة الدول الثلاث "بشكل مشترك" للتحديات العالمية المشتركة.  يذكر أن ترامب قد تعهد بفرض رسوم جمركية مصممة خصيصا لكل شريك تجاري اعتبارا من 2 أبريل المقبل، لتصحيح ممارسات تجارية يراها غير منصفة.

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إتفاق الصين وكوريا الجنوبية واليابان على مفاوضات لإبرام اتفاقية تجارة حرة لمواجهة قرارات ترامب
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