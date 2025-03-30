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رئيسة الوزراء الدنماركية تزور غرينلاند في خضم الخطط الأمريكية للسيطرة على الجزيرة


تعتزم رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن زيارة غرينلاند خلال الأسبوع القادم على خلفية الخطط الأمريكية للسيطرة على الجزيرة.

 

وجاء في بيان الحكومة الدانماركية: "فريدريكسن ستزور غرينلاند من 2 إلى 4 أبريل لإجراء محادثات مع الحكومة المحلية الجديدة".

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الغرينلاندية أمس الجمعة، أن الأحزاب المحلية التي دخلت البرلمان بعد الانتخابات أعلنت عن تشكيل ائتلاف حكومي بقيادة حزب الديمقراطيين، الذي فاز في الانتخابات البرلمانية، وأن زعيم الديمقراطيين، غينز فريدريك نيلسن، انتُخب رئيسا لوزراء الجزيرة.

ويشار إلى أن ترامب شدد في مارس الجاري على أن غرينلاند ستصبح "بطريقة أو بأخرى" تحت سيطرة الولايات المتحدة.

ومنذ توليه الرئاسة لولاية ثانية في 20 يناير الماضي، جعل ترامب ضم غرينلاند قضية رئيسية في خطابه السياسي، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية ومواردها المعدنية الغنية، فضلا عن موقعها الجغرافي الحاسم على أقصر طريق بين أوروبا وأمريكا الشمالية، وهو أمر بالغ الأهمية لنظام الإنذار الصاروخي الأمريكي.

ويذكر أن جزيرة غرينلاند كانت مستعمرة تابعة للمملكة الدنماركية حتى عام 1953، كما أنها لا تزال جزءا من المملكة، لكنها مُنحت الحكم الذاتي في عام 2009.

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رئيسة الوزراء الدنماركية تزور غرينلاند في خضم الخطط الأمريكية للسيطرة على الجزيرة
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