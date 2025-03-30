وزير الخارجية الايراني يدين العدوان الامريكي على اليمن

التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الذي يزور طهران، مع عباس عراقجي، للتشاور والتباحث مع المسؤولين الإيرانيين.

وأدان عراقجي الهجمات العسكرية المتكررة التي تشنها الإدارة الأمريكية على اليمن، وما تسببت به من استشهاد المواطنين اليمنيين وتدمير منازلهم والبنية التحتية للبلاد.

وأكدت أن "العدوان على اليمن، دليل آخر على شراكة واشنطن في انتهاكات إسرائيل وانسجامها مع هذا الكيان في نشر الفوضى وانعدام الاستقرار في المنطقة".

وأفادت بأن هذه الهجمات تتزامن مع تصعيد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، واعتداءاته على لبنان وسوريا.