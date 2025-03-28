الحكومة التركية ترحل مراسل الـ"بي بي سي" لتغطيته التظاهرات

كشفت شبكة البي بي سي، اليوم الجمعة، (28 آذار 2025)، عن قيام السلطات التركية بــ "ترحيل" مراسلها في تركيا مارك لوين، نتيجة لتغطيته التظاهرات التي تجري حاليا في المدن التركية.

وقالت الشبكة إن "مراسلها تلقى اتصالا هاتفيا بعد ثلاث أيام فقط من عودته الى تركيا، يبلغه بضرورة تسليم نفسه الى السلطات، حيث اكد لوين ان ثلاث عناصر من الشرطة قاموا باقتياده الى مركز شرطة في مدينة إسطنبول، حيث تم نقله الى وحدة مختصة بالاجانب قبل ان يتم تسليمه أوراق رسمية تبلغه بــ "ترحيله" من البلاد.

وأشارت الشبكة الى أن لوين تم ترحيله من تركيا "قسريا" برغم وجوده داخلها بشكل رسمي ضمن عمل شبكة بي بي سي، معللة السبب بقيامه بتغطية التظاهرات التي تجري حاليا ضد اعتقال حكومة اردوغان لمنافسه الرئيسي في الانتخابات اكرم امام اوغلو تحت تهم فساد.