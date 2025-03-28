أوكرانيا تتلقى نسخة جديدة من الاتفاق حول المعادن من الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه تلقى من الولايات المتحدة نسخة جديدة من الاتفاق المتعلق بالمعادن النادرة في أوكرانيا، والتي تسعى واشنطن إلى استغلالها.

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي: "أن الجانب الأوكراني تلقى رسميا اليوم مذكرة تتضمن الاقتراحات الامريكية ." ولم يكشف الرئيس الأوكراني عن تفاصيل هذه النسخة الجديدة ".

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أعدت، منذ عدة أسابيع، اتفاقا يسمح لواشنطن بالاستحواذ على المعادن النادرة في الأراضي الأوكرانية، وذلك مقابل الدعم العسكري والمالي الذي قدم سابقا إلى كييف في الحرب ".

وأبدت أوكرانيا استعدادها لتوقيع هذا الاتفاق، حيث توجه زيلينسكي نهاية فبراير/شباط الماضي إلى واشنطن لإنهائه، إلا أن المبادرة أخفقت بسبب مشادة كلامية بينه وبين ترامب في المكتب البيضوي ".

ورغم عدم الإعلان رسميا عن تفاصيل المسودة الجديدة للاتفاق، فإن نوابا أوكرانيين ووسائل إعلام محلية وجهوا انتقادات حادة لها، معتبرين أنها "غير مقبولة".

من جانبه، أشار زيلينسكي، إلى أن الوثيقة الجديدة "مختلفة تماما"، إذ تتضمن "أمورا كثيرة لم تتم مناقشتها، وأخرى رفضها الطرفان سابقا ".

في المقابل، أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأييده للاستثمارات الأمريكية في المناطق الأوكرانية التي تحتلها موسكو ".