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طهران تعلن إرسال رد على رسالة ترامب عبر عُمان


أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء اليوم الخميس، أن بلاده أرسلت الرد على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر سلطنة عمان.

وقال عراقجي بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إن "الرد الرسمي الإيراني على رسالة الرئيس الأمريكي تم إرساله بالطريقة المناسبة وعبر دولة سلطنة عمان".

وأضاف عراقجي: "هذا الرد الرسمي يتضمن رسالة يتم فيها شرح وجهات نظرنا بشأن الوضع الحالي ورسالة السيد ترامب بشكل كامل ونقلها إلى الطرف الآخر".

وأكد وزير الخارجية الإيراني قائلا: "سياستنا لا تزال تتمثل في تجنب المفاوضات المباشرة في ظل ظروف الضغوط القصوى والتهديدات العسكرية، لكن المفاوضات غير المباشرة يمكن أن تستمر كما حدث في الماضي".

وأشار إلى أن "المفاوضات غير المباشرة جرت في عهد حكومة الرئيس الأسبق حسن روحاني، وكذلك خلال حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي".

وفي أوائل شهر آذار الحالي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أرسل رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قال فيها إنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن البرنامج النووي الإيراني.

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