الصفحة الدولية

بوتين يعلق على خطة ترامب التي تخص غرينلاند


رأى الرئيس الروسي، فلاديميربوتين، الخميس، أن خطة نظيره الأميركي دونالدترامب للسيطرة على غرينلاند "جدية"، مبديا قلقه من أن يتحول القطب الشمالي إلى "رافعة لنزاعات محتملة".

وقال بوتين خلال مؤتمر في مورمانسك مخصص للقطب الشمالي: "هناك خطط جدية من جانب الولايات المتحدة في ما يتصل بغرينلاند، خطط ذات جذور تاريخية قديمة".

وجدد ترامب، الأربعاء، مطالباته بغرينلاند، مؤكدا أن بلاده بحاجة إليها لضمان الأمن الدولي.

وقال ترامب في تصريح صحافي "نحتاج إلى غرينلاند من أجل الأمن والسلامة الدوليين. نحتاج اليها. لا بد من أن نحصل عليها".

وأضاف "أكره أن أعبّر عن ذلك بهذه الطريقة ولكننا سنحتاج الى الحصول عليها".

وتتمتع المنطقة الشاسعة بموقع استراتيجي في القطب الشمالي وهي غنية بالموارد المعدنية، وبحسب استطلاعات الرأي يؤيد معظم سكان غرينلاند الاستقلال عن الدنمارك، لكنهم لا يؤيدون أن تضمها واشنطن.

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