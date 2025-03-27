الجيش السوداني يعلن تنفيذه عملية نوعية ضد قوات الدعم في الفاشر

أعلنت الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني، عن تنفيذها عملية نوعية ضد قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر، باستخدام طائرات مسيرة متطورة، فيما أسفرت العملية عن تدمير "عربة تشويش متحركة" في حي الجبل، إلى جانب مقتل 10 من جنود الدعم السريع وإصابة آخرين.

كما أشارت الفرقة السادسة إلى أن الدعم السريع صعدت أمس الأربعاء قصفها العشوائي على الأحياء السكنية بمدينة الفاشر، ما أدى لمقتل 8 مدنيين وإصابة 5 آخرين.

كذلك، أسقطت المضادات الأرضية التابعة للجيش السوداني طائرات مسيرة استهدفت مواقع عسكرية في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل.

كما أفادت مصادر عسكرية في وقت سابق، بأن الجيش السوداني "نفذ بنجاح" خطة للسيطرة على العاصمة الخرطوم، لافتة إلى أنه أصبح "على مشارف إعلانها مدينة خالية من عناصر قوات الدعم السريع"، في ظل ما وصفته بـ"انهيار وتقهقر" في صفوف تلك "الميليشيات".