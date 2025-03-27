الصفحة الدولية

الجيش السوداني يعلن تنفيذه عملية نوعية ضد قوات الدعم في الفاشر


أعلنت الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني، عن تنفيذها عملية نوعية ضد قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر، باستخدام طائرات مسيرة متطورة، فيما أسفرت العملية عن تدمير "عربة تشويش متحركة" في حي الجبل، إلى جانب مقتل 10 من جنود الدعم السريع وإصابة آخرين.

كما أشارت الفرقة السادسة إلى أن الدعم السريع صعدت أمس الأربعاء قصفها العشوائي على الأحياء السكنية بمدينة الفاشر، ما أدى لمقتل 8 مدنيين وإصابة 5 آخرين.

كذلك، أسقطت المضادات الأرضية التابعة للجيش السوداني طائرات مسيرة استهدفت مواقع عسكرية في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل.

كما أفادت مصادر عسكرية في وقت سابق، بأن الجيش السوداني "نفذ بنجاح" خطة للسيطرة على العاصمة الخرطوم، لافتة إلى أنه أصبح "على مشارف إعلانها مدينة خالية من عناصر قوات الدعم السريع"، في ظل ما وصفته بـ"انهيار وتقهقر" في صفوف تلك "الميليشيات".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الجيش السوداني يعلن تنفيذه عملية نوعية ضد قوات الدعم في الفاشر
إيران: لم تغلق جميع الأبواب أمام حل الخلافات مع الولايات المتحدة
العميد قاآني: إيران ستقف إلى جانب فلسطين كما في السابق
الناتو يعلن مقتل 4 جنود أمريكيين في ليتوانيا
مديرة المخابرات الأمريكية تحمل مستشار الأمن القومي مسؤولية واقعة محادثة "سيغنال"
القائد العام للجيش السوداني من القصر الرئاسي: الخرطوم حرة
إيران ترفض بشدة مزاعم وجود عناصر تنظيم القاعدة على أراضيها
بعد فضيحة "سيغنال".. الديمقراطيون يطالبون ترامب بالتحقيق
بعد حبس إمام أوغلو، مجلس إسطنبول البلدي ينتخب نوري أصلان رئيسا مؤقتا
الحرس الثوري يكشف عن مدينة صاروخية عملاقة تحت الارض
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك