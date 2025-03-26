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العميد قاآني: إيران ستقف إلى جانب فلسطين كما في السابق


أكد قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية، العميد قاآني أن "المقاومة اصبحت اكثر ثباتا وعمقا وقوة مقارنة بالفترة السابقة وهذا المسار والنهج الحق سيتواصل حتى النصر النهائي"، مشددا على أن "الجمهورية الإسلامية في إيران ستقف إلى جانب فلسطين كما في السابق".

 وقال، العميد قاآني، في كلمة له اليوم الاربعاء ضمن فعالية "منبر القدس" بمناسبة يوم القدس العالمي: "التحية لروح الإمام الخميني الذي دعا لهذا اليوم واطلق عليه اسم يوم القدس العالمي والتحية للإمام خامنئي الذي سار على نهجه".

وأكد أن "الجمهورية الإسلامية في إيران ستقف إلى جانب فلسطين كما في السابق من خلال دعم المجاهدين في جبهات المقاومة ومن خلال عمليات عسكرية مثل الوعد الصادق"، مشيرا إلى أن "صمود إيران وثباتها سيستمران حتى تحقيق الهدف النهائي وهو تحرير القدس الشريف."

واكد العميد قاآني: ان المقاومة أصبحت أكثر ثباتا وقوة رغم كل التضحيات والشهداء أثبتوا عزة وكرامة المقاومة.

واضاف: نحيي اليوم يوم القدس وقد أدركت الامة الاسلامية أهمية القضية الفلسطينية وتعرفت الشعوب الحرة في العالم على هذا المفهوم وأصبحت حاضرة لتأييد الشعب المظلوم عبر مظاهراتٍ شعبية، مشيرا الى ان المسار والنهج الحق سيتواصل حتى النصر النهائي.

وأكد قاأني على أن "عملية طوفان الأقصى أكملت معاني المقاومة في الميدان والمقاومة الشعبية"، مشددا على أن "المقاومة اصبحت اكثر ثباتا وعمقا وقوة مقارنة بالفترة السابقة وهذا المسار والنهج الحق سيتواصل حتى النصر النهائي".

وأوضح أن "طوفان الأقصى شكّل ظاهرة حديثة لوحدة الساحات والتي تجلت من خلالها صلابة وتلاحم قوى المقاومة"، مضيفا"رغم مرور 15 شهرا عجز العدو عن كسر شوكة المقاومة بل اصبحت اقوى."

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