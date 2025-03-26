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مديرة المخابرات الأمريكية تحمل مستشار الأمن القومي مسؤولية واقعة محادثة "سيغنال"


أقرت مديرة المخابرات الأمريكية، تولسي غابارد، اليوم الأربعاء، (26 آذار 2025)، بخطأ إضافة صحفي الى "محادثة سرية" بشأن قصف اليمن.

وقالت: "كان من الخطأ إضافة مراسل إلى محادثة (سيغنال)، ومستشار الأمن القومي يتحمل مسؤولية ذلك".

وكان الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، وجهوا أمس الثلاثاء، انتقادات لاذعة لمسؤولي الاستخبارات في إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب قرار نائب الرئيس ووزير الدفاع ومستشار الأمن القومي وكبار أعضاء الحكومة استخدام تطبيق مراسلة تجاري لمناقشة خطط سرية للحرب في اليمن، مع إدراج صحفي في المحادثة عن طريق الخطأ.

تفاصيل الواقعة 

وفقًا لتقرير نشرته "ذا أتلانتيك"، أشرف مستشار الأمن القومي، مايكل والتز، ووزير الدفاع، بيت هيغسيث، على مجموعة دردشة عبر "سيغنال"، حيث ناقشوا تفاصيل الأهداف العسكرية، وتسلسل الضربات، والأسلحة المستخدمة في الهجوم الجوي الأمريكي على الحوثيين قبل تنفيذه في 15 آذار.

ووجد لائيس تحرير المجلة، جيفري غولدبيرغ، نفسه وسط نقاش رسمي حول خطط عسكرية، لتفاصيل دقيقة لخطط لشن ضربات ضد أهداف حوثية، وذلك قبل ساعتين من بدء الهجمات.

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مديرة المخابرات الأمريكية تحمل مستشار الأمن القومي مسؤولية واقعة محادثة "سيغنال"
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