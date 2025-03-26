بعد فضيحة "سيغنال".. الديمقراطيون يطالبون ترامب بالتحقيق

وجه زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر وكبار الديمقراطيين في المجلس، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الرئيس الجمهوري دونالد ترامب وكبار مسؤوليه يحثون فيها على إجراء وزارة العدل لتحقيق في كيفية إدراج صحفي عن غير قصد في مناقشة جماعية سرية حول خطط حرب حساسة.

وقال مسؤولو إدارةترامب إنه "لم تتم مشاركة أي مواد سرية في الدردشة الجماعية على تطبيق سيغنال للرسائل".

وعبّر أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون عن شكوكهم، مشيرين إلى أن الصحفي، وهو رئيس تحرير مجلة أتلانتيك جيفري غولدبرغ، ذكر أن وزير الدفاع بيت هيغسيث نشر تفاصيل عملياتية حول الضربات المعلقة ضد الحوثيين في اليمن، "بما في ذلك معلومات عن الأهداف والأسلحة التي ستنشرها الولايات المتحدة وتسلسل الهجوم".

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون في رسالة اليوم الأربعاء "نكتب إليكم بقلق شديد بشأن سوء التقدير المذهل الذي أظهره مجلس وزرائكم ومستشارو الأمن القومي".

وأضافت الرسالة "علاوة على ذلك، وبالنظر إلى أن الكشف المتعمد أو الإهمال عن معلومات سرية أو حساسة تتعلق بالأمن القومي قد يشكل انتهاكاً جنائياً لقانون التجسس أو غيره من القوانين، فإننا نتوقع من المدعي العام (بام) بوندي إجراء تحقيق شامل ونزيه في سلوك المسؤولين الحكوميين المتورطين في مشاركة أو مناقشة هذه المعلومات بشكل غير صحيح".

وقال ترامب إن إدارته ستنظر في استخدام سيغنال، لكنه عبّر عن دعمه لفريقه للأمن القومي عندما سُئل عن الحادث في فعالية في البيت الأبيض أمس الثلاثاء مع مايكل والتس، مستشاره للأمن القومي.

وقال ترامب إنه لا يعتقد أن والتس يجب أن يعتذر، لكنه قال إنه لا يعتقد أن والتس والفريق سيستخدمون سيغنال مرة أخرى قريباً.