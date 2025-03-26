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بعد حبس إمام أوغلو، مجلس إسطنبول البلدي ينتخب نوري أصلان رئيسا مؤقتا


انتخب المجلس البلدي في مدينة إسطنبول، اليوم الأربعاء، نوري أصلان رئيسا مؤقتا لإدارة المدينة، بعد تعليق مهام رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو وسجنه على ذمة المحاكمة بتهم تتعلق بالفساد، حيث حصل أصلان على تأييد 177 صوتا من أصل 314 عضوا في المجلس، ليتولى إدارة شؤون المدينة حتى انتهاء ولاية إمام أوغلو.  

وجاءت هذه التطورات عقب إعلان وزارة الداخلية التركية، الأحد الماضي، تعليق عمل إمام أوغلو، بعد صدور حكم بسجنه بتهم تشمل تسجيل البيانات الشخصية بشكل غير قانوني، تلقي الرشاوى، والتلاعب في العطاءات العامة.  

فيما تشهد تركيا موجة احتجاجات واسعة تنديدا باعتقال إمام أوغلو، حيث اعتقلت السلطات أكثر من 1400 متظاهر خلال الأسبوع الماضي، وسط تهديدات حكومية بإنهاء التظاهرات بالقوة.

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