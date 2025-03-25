الحرس الثوري يكشف عن مدينة صاروخية عملاقة تحت الارض

نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، صوراً ومقاطع فيديو لقاعدة صاروخية تحت الأرض تابعة للحرس الثوري الإيراني تضم العديد من الصواريخ الباليستية.

وبحسب مقطع الفيديو يظهر اللواء محمد باقري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، واللواء أمير علي حاجي زاده، قائد قوة الجو-فضاء في الحرس الثوري، داخل أحد المخابئ السرية للصواريخ الباليستية الإيرانية.

والصور تكشف عن ترسانة تضم آلاف الصواريخ الدقيقة، بما في ذلك خيبرشكن، حاج قاسم، قدر-H، سجیل، عماد، وغيرها من الصواريخ القادرة على ضرب أهداف بعيدة بدقة عالية.

ويأتي هذا الكشف بعد تصاعد التوترات الإقليمية، مما يعكس استمرار تطوير إيران لقدراتها الصاروخية، والتي تعتبرها ركيزة أساسية في استراتيجيتها الدفاعية والردعية.