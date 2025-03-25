روسيا تعلن السيطرة على بلدتين جديدتين شرقي اوكرانيا

اعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قواتها تمكنت من السيطرة على بلدتين جديدتين شرقي أوكرانيا، والقضاء على 1070 جنديا في محاور القتال.

وذكرت الوزارة في بيان، أن قواتها سيطرت على بلدة ميرنوي في دونيتسك، وبلدة مالي شيرباكي بمقاطعة زابوروجيا ".

وأوضحت ,أن القوات الروسية استهدفت تشكيلات القوات الأوكرانية في عدد من المناطق في دونتسيك وسومي وزابوروجيا، وألحقت بها خسائر شملت تدمير دبابات ومركبات قتالية ومدافع ميدانية ومستودعات ذخيرة ".