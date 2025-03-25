عقوبات جديدة على إيران بسبب سياسة ترامب

صرّحت وزارة الخزانة الأمريكية، عن فرض عقوبات جديدة ضد إيران، في مؤشر على مضي الرئيس دونالد ترامب في سياسة "الضغط الأقصى" على طهران، حيث جاء القرار الأمريكي في أعقاب رسالة بث بها الرئيس ترامب إلى إيران بشأن برنامجها النووي، وبالتزامن مع تقرير للاستخبارات الأمريكية يقول إن إيران "لا تُصنع أسلحة نووية"، وفقا لـ"رويترز".

وتعد حزمة العقوبات هذه هي الثالثة من نوعها خلال أسبوع، مع انهيار كبير في الريال الإيراني مقارنة بالدولار الأمريكي

بالمقابل، رفضت ايران التفاوض مع أمريكا، مشيرة الى انه لا يمكن التفاوض مع دولة تضغط بكل الاتجاهات وتقتل الأبرياء.