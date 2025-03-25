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وزير الخارجية الروسي: المفاوضات مع الولايات المتحدة تناولت مسائل الملاحة الآمنة في البحر الأسود


صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأن المفاوضات الروسية الأمريكية التي جرت في الرياض تناولت مسائل الملاحة الآمنة في البحر الأسود، مشيرا إلى أهمية ضمان استئناف مبادرة البحر الأسود بشكل يتوافق مع مصالح جميع الأطراف، حيث أوضح لافروف في تصريح صحفي، أن الرئيسين الروسي والأمريكي يتم إطلاعهما على نتائج المفاوضات، التي تضمنت مناقشات حول الضمانات الأمنية المتعلقة بالبحر الأسود.

كما أضاف، أن روسيا تدعو إلى صيغة مقبولة للجميع بشأن المبادرة، مع ضرورة الحصول على ضمانات واضحة من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن واشنطن هي الوحيدة القادرة على ضمان نتيجة إيجابية بخصوص وقف الهجمات الإرهابية والهجمات من قبل كييف.

فيما  شدد، على أن الوفد الروسي أبلغ الجانب الأمريكي في الرياض بأن موسكو لن تتسامح مع أي غموض بشأن المقترحات المتعلقة بمسائل البحر الأسود.

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وزير الخارجية الروسي: المفاوضات مع الولايات المتحدة تناولت مسائل الملاحة الآمنة في البحر الأسود
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