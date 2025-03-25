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عراقجي: طهران لم ترد حتى الآن على رسالة ترامب


صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، بإن الجانب الإيراني لم يرد بعد على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويجري العمل حاليا على محتوى الرد، إذ ذكر عراقجي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأرمني أرارات ميرزويان، "لم نرد بعد على رسالة الرئيس الأمريكي. هذا الرد قيد التطوير والبحث وسيتم تقديمه في الوقت المناسب".

وفي أوائل شهر مارس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أرسل رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني  علي خامنئي ، قال فيها إنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن البرنامج النووي الإيراني، حيث أشار الرئيس الأمريكي بعد ذلك إلى أن واشنطن تدرس طريقين محتملين لحل القضية النووية الإيرانية - العسكرية أو الدبلوماسية، مؤكدا أنه يفضل المفاوضات.

وكان موقع "أكسيوس" أفاد بوقت سابق نقلا عن مصادر أن ترامب حدد في رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني مهلة شهرين لإبرام اتفاق نووي جديد.

وفي فبراير الماضي، قال ترامب إنه مستعد لإبرام اتفاق مع إيران بدلا من شن حرب ضدها. وقال ترامب إنه يريد التوصل إلى اتفاق سلام نووي "موثق" مع إيران يسمح لطهران بالنمو والازدهار في سلام، داعيا إلى بدء العمل على الفور.

في الوقت نفسه، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن موسكو مستعدة لمساعدة طهران في حل القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

في عام 2015، توصلت المملكة المتحدة وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران إلى اتفاق نووي عرض تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.

وانسحبت الولايات المتحدة، في ولاية ترامب الأولى، من الاتفاق النووي في مايو 2018 وأعادت فرض العقوبات على طهران، في حين ردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.

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