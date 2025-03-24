حزب الشعب الجمهوري التركي يعلن ترشيح أكرم إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية رغم توقيفه

أعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، اليوم الاثنين، عن ترشيح أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول الموقوف، لخوض الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة، حيث ذكر مسؤولوا الحزب في تصريحات صحفية، إن "الاعتقال لا يشكل عائقا قانونيا أمام ترشيح إمام أوغلو، إذ لم تصدر بحقه إدانة قضائية"، مشيرين إلى أن "إلغاء شهادته يعد محاولة واضحة لمنعه من الترشح".

كما صرّح أحد المسؤولين: "كل ما يريدونه هو منع إمام أوغلو من الترشح، لكن الملايين يقفون إلى جانبه وسنواصل المقاومة"، مضيفا أن "الحزب لديه خريطة طريق لمواجهة أي احتمال يتعلق بتعيين وصي على بلدية إسطنبول الكبرى أو اتخاذ قرارات إضافية بحقه".

فيما شدد الحزب على "استمرار الحراك الشعبي ضد قرارات التوقيف والاعتقال"، مبينا أنه "كلما زادت المظالم، سنواجهها بردود فعل أقوى".

في ذات السياق، كشف زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، أن "ما يقرب من 15 مليون شخص شاركوا في الانتخابات التمهيدية الرمزية التي نظمها الحزب لاختيار مرشحه للرئاسة".

وأوضح أوزال، أن "1,653,000 عضو رسمي في الحزب، إلى جانب أكثر من 13 مليون ناخب مستقل، صوتوا في الانتخابات التي جرت في مقر الحزب الرئيسي، ما يعكس دعما واسع النطاق لإمام أوغلو، حتى بين غير المنتمين للحزب".

وكان إمام أوغلو قد وصل، أمس الأحد، إلى سجن مرمرة، حيث صدر قرار بحبسه على خلفية تحقيقات فساد وإرهاب.

في حين، أعلنت المحكمة أن رئيس بلدية إسطنبول و20 شخصا آخرين احتجزوا في إطار تحقيق يتعلق بقضية فساد، بينما لا يزال التحقيق الخاص بالإرهاب قيد المراجعة القضائية.