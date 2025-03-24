كيف احتج الأتراك على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو

تداول مدونون على مواقع التواصل في تركيا، يوم الأحد، مقاطع فيديو وثقت شكلا جديدا من أشكال الاحتجاج على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو.

وعمد الأتراك في احتجاجهم إلى الطرق على الأواني في الليل داخل المنازل، وإشعال الأضواء، وهتاف "حق، حقوق، عدالة"، وهو هتاف مشهور للمعارضة التركية يشير للمطالبة بتحقيق العدل والعدالة.

وشهدت مدينة إسطنبول وعدة مدن تركية تظاهرات منددة باعتقال رئيس بلدية المدينة أكرم إمام اوغلو وسط حملة اعتقالات طالت المئات من مؤيديه.

وفي وقت سابق يوم الأحد، أمر القضاء التركي بحبس رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، على ذمة التحقيق في إطار تحقيقات فساد متعلقة بالبلدية.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن محكمة الصلح الجزائية أمرت بحبس إمام أوغلو على ذمة التحقيق.

والأربعاء، أمرت النيابة العامة في إسطنبول بتوقيف إمام أوغلو و99 مشتبها بتهم "الفساد والرشوة والإرهاب".

كما وجهت النيابة لرئيس البلدية وآخرين تهم "زعامة منظمة إجرامية" و"عضو في منظمة إجرامية" و"الابتزاز" و"الرشوة" و"الحصول على بيانات شخصية بشكل غير قانوني" "والاحتيال".

ويتهم إمام أوغلو مع 7 آخرين، بينهم مساعد الأمين العام لرئاسة بلدية إسطنبول ماهر بولات، ورئيس بلدية شيشلي بإسطنبول رسول إمره شاهان، بجرم "مساعدة حزب العمال الكردستاني".

ونفى إمام أوغلو بشدة التهم المنسوبة إليه، واصفا إياها بأنها "اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها".

ويعد رئيس بلدية إسطنبول المحتجز وحاليا المرشح الوحيد للانتخابات من حزب الشعب الجمهوري (CHP) أكبر أحزاب المعارضة، الخصم الرئيسي للرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان في حال ترشحه مرة أخرى (وهو أمر ممكن فقط في حالة الانتخابات الرئاسية المبكرة بموافقة 360 نائبا في البرلمان)، علما أن الدستور التركي يسمح للأشخاص الحاصلين على تعليم عال فقط بالترشح للرئاسة.