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"يبلها ويشرب ميتها".. هجوم مصري على ويتكوف بسبب تصريحاته عن "قرب الإفلاس"


شن إعلاميون ومدونون مصريون هجوما على المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف بعد تصريحاته عن مصر ووضعها الاقتصادي وقوله إنها على وشك الإفلاس.

وأغضبت تصريحات ويتكوف المصريين واعتبروا أنها تمثل ضغوطا على القاهرة فيما يتعلق بمفاوضات قطاع غزة.

 

وقال الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري إن "تصريحات ويتكوف التي يزعم فيها أن مصر علي وشك الإفلاس يبلها ويشرب ميتها"، في إشارة إلى أنها "بلا قيمة".

وأضاف بكري في تدوينه عبر حسابه بموقع "إكس": "مصر تملك ثاني اقتصاد في إفريقيا، وثاني اقتصاد عربي من حيث الحجم، مصر لديها مميزات نسبية تجعلها قادره على تجاوز الأزمات".

وواصل: "مسكين ويتكوف لا يعرف شعب مصر ولا إيمان المصريين ببلدهم وثقتهم في القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، أما بقية التصريحات فهي مجرد هجص واستهبال، نحن نعرف تماما أن هذه التصريحات هدفها الضغط على مصر بسبب رفضها التهجير وتصفية القضية الفلسطينية".

وجاءت تصريحات ويتكوف في مقابلة مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، وكان يجيب عن سؤال حول تأثير الوضع في غزة على الأوضاع الداخلية في كل من الأردن ومصر والسعودية، وقال: "أعتقد أن مصر في الواجهة، كل الأمور الجيدة التي حصلت بعد الانتخابات بسبب القضاء على نصرالله والسنوار، يمكن عكسها إذا خسرنا مصر".

وتابع: "ما حدث في سوريا كان مصدر بيانات ضخم عن المنطقة، أعني التخلص من الأسد كان أمرا ضخما ولم يتوقع أحد ذلك، ولكن مصر، أود أن أقول أن البيانات في مصر تشير إلى معدل بطالة ضخم نحو 45% بطالة لا يمكن أن تستمر دولة كهذا، وهم مفلسون بصورة كبيرة وبحاجة للكثير من المساعدة".

كما تحدث ويتكوف عن الأردن والسعودية، قائلا: "أعتقد أن الملك عبدالله الثاني في الأردن، قام بعمل رائع، فعلا رائع من خلال التصرف وإيجاد وسيلة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار هذه، وفي بعض النواحي كان محظوظا".

وواصل: "إذا ما حصل شيء سيء في مصر قد يدفعنا ذلك إلى الوراء، والمملكة العربية السعودية، كذلك، نعم أعني أن محمد بن سلمان قائد رائع، ولكن الناس قلقون من شعبه اليافع عمرا وكيف ينظرون إلى كل هذا، ولهذا علينا حل موضوع غزة لأنه مادة أساسية لتطبيع السعودية، فعندها ستطبع السعودية، وإذا طبعوا فنحن نبني مجددا على اتفاقية السلام الإبراهيمية والتي بالطبع خلقها الرئيس ترامب".

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