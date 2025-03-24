الدفاع الروسية حول تطورات كورسك: تحييد 190 جنديا أوكرانيا وصد 4 هجمات مضادة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن أوكرانيا فقدت في محور كورسك خلال آخر 24 ساعة أكثر من 190 جنديا و3 مركبات قتالية مدرعة و16 سيارة ومعدات أخرى.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان ، ان قواتها ألحقت خلال عملياتها الهجومية خسائر بتشكيلات 6 ألوية أوكرانية في محيط 4 قرى حدودية بمقاطعة كورسك، كما صدت 4 هجمات مضادة .

واصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية قوات ومعدات عسكرية في محيط 4 قرى وبلدات في مناطق كورسك الحدودية، إضافة إلى 20 قرية وبلدة في أراضي مقاطعة سومي المجاورة.

وأصبح إجمالي الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية ، بحسب البيان ، في محور كورسك منذ بداية القتال، يشمل أكثر من 69510 عسكريين و400 دبابة و323 مركبة مشاة قتالية و289 ناقلة جند مدرعة و2216 مركبة قتالية مدرعة وغيرها من الأسلحة والمعدات العسكرية.