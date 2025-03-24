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تظاهرات حاشدة في مدن تركية احتجاجا على اعتقال أوغلو


شهدت مدن تركية عدة، مساء اليوم الأحد، تظاهرات حاشدة احتجاجا على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وقالت وسائل إعلام دولية، "تظاهرات حاشدة في إسطنبول وعدة مدن تركية احتجاجا على اعتقال أكرم إمام أوغلو".

 وكانت وزارة الداخلية التركية أعلنت، اليوم الأحد، عزل رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو من منصبه.

 وطلب الادعاء العام في تركيا، في وقت سابق اليوم، إلقاء القبض بشكل رسمي على عمدة إسطنبول المحتجز.

وأثار اعتقال إمام أوغلو هذا الأسبوع التوترات السياسية بشكل حاد وأدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء تركيا، حيث تجمع المتظاهرون في عدة مدن للتعبير عن معارضتهم.

وقال أوغلو إنه لن يستسلم بعد أن أمرت محكمة باحتجازه على ذمة المحاكمة في إطار تحقيق يتعلق باتهامات بالفساد.

وأضاف في منشور على منصة إكس: "معا سنتصدى لتلك الضربة وتلك الوصمة السوداء في ديمقراطيتنا، أقف بشموخ ولن أركع".

 

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تظاهرات حاشدة في مدن تركية احتجاجا على اعتقال أوغلو
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