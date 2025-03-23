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ترامب: 2 نيسان سيكون يوم الحرية لأمريكا


أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، (23 آّذار 2025)، إن يوم 2 أبريل نيسان المقبل سيكون "يوم الحرية" لأمريكا مع الإعلان عن رسوم جمركية جديدة.

وكتب ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "سيكون من الأفضل كثيرا أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مع بدء ظهور تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد. افعلوا الصواب، الثاني من أبريل هو يوم التحرير في أمريكا!!!".

وأبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة الأمريكية القياسي دون تغيير يوم الأربعاء في اجتماعهم الثاني على التوالي، بالتوافق مع توقعات خبراء الاقتصاد. 

وقلل باول من أهمية المخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ الاقتصاد، لكنه أقر بأن حالة عدم اليقين المتعلقة بالرسوم الجمركية كانت عاملا ساهم بالفعل في تضخم أسعار السلع، لكنه قد يكون مؤقتا.

وتستعد إدارة ترامب للإعلان عن موجة جديدة من الرسوم الجمركية في الثاني من أبريل نيسان المقبل، إلا أن حدود نطاقها غير واضح.

ووعد ترامب بما يسمى بفرض الرسوم الجمركية "المتبادلة" على بعض الدول على الأقل، رغم أن إدارته لم تحدد على أي دول أو معدل تلك الرسوم، ويتباين رأي كبار مستشاريه الاقتصاديين حول أفضل السبل الخاصة بسياسة الرسوم الجمركية.

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