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الكويت.. إصدار مراسيم جديدة بإسقاط وسحب الجنسية


أصدرت السلطات الكويتية، اليوم الأحد، (23 آذار 2025)، 3 مراسيم بإسقاط وسحب الجنسية الكويتية عن 20 شخصا.

ونص المرسوم رقم 47 لسنة 2025 الذي نشرته "الكويت اليوم" على إسقاط الجنسية الكويتية عن أحد الأشخاص، فيما تضمن المرسوم رقم 48 لسنة 2025 سحب الجنسية الكويتية من 3 نساء وممن يكون قد اكتسبها معهن بالتبعية.

أما المرسوم رقم 49 فقد نص على سحب الجنسية من 16 شخصا.

واستند قرار الحكومة الكويتية إلى قانون الجنسية الذي ينص في مادته الـ21 على أن "تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبيّن أنها أعطيت بغير وجه حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة".

كما تنص المادة على أن "يكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية".

وخلال الأشهر الأخيرة سحبت الكويت جنسيتها من آلاف الأشخاص بسبب مخالفات في الحصول عليها، سواء عن طريق التزوير أو بسبب الازدواج، وعدلت بعض مواد قانون الجنسية.

وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية هدفه الحفاظ على "الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني"، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.

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الكويت.. إصدار مراسيم جديدة بإسقاط وسحب الجنسية
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