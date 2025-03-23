رئيس حزب الشعب في تركيا يؤكد ان وراء اعتقال رئيس بلدية اسطنبول مؤامرة يراد بها ابعاده عن الانتخابات المقبلة

اكد رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا / أوزغور أوزيل/ ان وراء اعتقال رئيس بلدية اسطنبول / أكرم إمام أوغلو / مؤامرة يراد بها ابعاده عن المشاركة في الانتخابات المقبلة .

وقال أوزيل في تصريح صحفي اليوم الاحد : أن أوغلو "انتخب ثلاث مرات متتالية، من قبل 16 مليون من سكان إسطنبول واعتقل لأن جريمته الوحيدة كانت هزيمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولأنه سيفوز في الانتخابات المقبلة .

واضاف : "ستكون هناك اعتراضات تقدم بسرعة، لينال إمام أوغلو حريته خاصة وان تهمة الارهاب الموجهة اليه قد رفضها القضاء وعليه لا توجد رقابة قضائية او وصاية قانونية على البلدية فلم يبق من مسببات اعتقاله غير التهمة الموجهة الية والمتعلقة بـ/ منظمة إمام أوغلو الإجرامية/ .

واشار أوزيل الى انه سيتم تقديم الاعتراضات اللازمة للإفراج عن أكرم إمام أوغلو بسرعة، وستكون هذه الاعتراضات قانونية، بالإضافة إلى اعتراضات اجتماعية".

وقال : إن "حب وثقة الناس الذين نزلوا إلى الطرقات والشوارع والساحات، من أجل أوغلو، لمدة أربعة أيام، والذين ينتظرون في الطوابير في جميع أنحاء تركيا اليوم، لم يذهب سدى".

واضاف : "سيتم انتخاب شخص من المجلس البلدي لرئاسة بلدية اسطنبول، وسيستمر هذا الواجب بالوكالة حتى تثبت براءة رئيس البلدية أكرم، أو رفع الاعتقال عنه، ثم يعود إلى واجبه".

واكد رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أن الشعب التركي لن يتخلى عن صناديق الاقتراع وهو ليس عاجزا لدرجة أن يقرر شخص آخر من يعين رئيسا وهذه الأمة، ستبذل قصارى جهدها وستضحي من أجل الدولة، لكنها لن تتخلى عن صوتها وسيخرج أكرم إمام أوغلو من صندوق الاقتراع منتصرا .

وكانت احدى المحاكم بمدينة اسطنبول قد اصدرت اليوم الاحد قرارا رسميا بحبس رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو بالتهم المتعلقة بالفساد وعلى ذمة التحقيق .

كما امرت المحكمة بايداع اربعة من مساعدي رئيس بلدية اسطنبول السجن على ذمة التحقيق بالتهم المتعلقة بالفساد .

واشار القضاء التركي الى انه لم يتم بعد حسم موضوع التهمة الموجهة الى إمام أوغلو بشأن التعاون مع "منظمة إرهابية" والمقصود هنا حزب العمال الكردستاني