رئيس حزب تركي يصف أعتقال رئيس بلدية إسطنبول بـ"العار"

علق رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، اليوم الأحد (23 آذار 2025)، على قرار اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وبحسب تغريدة لـ باباجان وصف عملية اعتقال اوغلو، بقوله "أنتم تجلبون العار لبلدنا الجميل".

وأضاف، "الشيء الوحيد الذي ستكسبونه من استخدام القضاء كأداة في السياسة، ومن تجاهل أصول التحقيق وإفساد العدالة هو جعل تركيا بلدًا أفقر وأتعس".

وتابع باباجان، "لا يحق لكم تضييع مستقبل بلدنا، وتحطيم آمال شبابنا من أجل عناد شخصي، ومن أجل الحفاظ على حكمكم، وقد تظنون أنكم اليوم حصلتم على ما تريدون، لكنكم لستم مدركين أنكم خسرتم. ولستم وحدكم من خسرتم، بل خسَّرتم الشعب كله معكم".

ودعا، "جميع المواطنين الذي سيستخدمون حقهم الدستوري في التظاهر والاحتجاج ضد هذه الانتهاكات القانونية، أن يحافظوا على اعتدالهم أثناء مشاركتهم في المظاهرات".

وكانت وسائل إعلام تركية أفادت، اليوم الأحد (23 اذار 2025)، بصدور قرار باعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بناءً على تحقيقات في قضايا فساد.

وكان آلاف الأشخاص تجمعوا أمس السبت أمام مبنى بلدية إسطنبول ومبنى المحكمة الرئيسي، مع انتشار المئات من رجال الشرطة في الموقعين.

في حين استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين بينما ألقى الحشد مفرقعات نارية وأشياء أخرى على أفراد الشرطة.

كما اشتبك المتظاهرون أيضا مع الشرطة في منطقة إزمير الساحلية بغرب البلاد وفي العاصمة أنقرة لليلة الثالثة على التوالي، حيث أطلقت الشرطة مدافع المياه على الحشود.