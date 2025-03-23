إخلاء إجباري للسكان بولاية نورث كارولينا الأمريكية بعد تفاقم الحرائق

أصدرت سلطات ولاية نورث كارولينا أوامر مشددة بإخلاء السكان بعد ما تسببت حرائق غابات بإحدى المقاطعات.

وأفادت السلطات المحلية، بإستنفار طواقم الطوارئ من اجل السيطرة على النيران في الولاية، فيما لا تزال تتعافى من إعصار هيلين.

وأعلنت إدارة السلامة العامة في ولاية نورث كارولينا الأمريكية عن إخلاء إلزامي لأجزاء من مقاطعة بولك في غرب الولاية.

وحذرت إدارة السلامة العامة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي السكان من طرق محددة قائلة: "ستنخفض الرؤية في المنطقة ويمكن أن تصبح طرق/ممرات الإخلاء مسدودة، إذا لم تغادروا الآن، فقد تحاصرون أو تصابون أو تقتلون".

وأشارت إلى أنه تم إنشاء ملجأ في كولومبوس بولاية نورث كارولينا.