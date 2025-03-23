البابا فرنسيس يغادر المستشفى بعد 5 أسابيع من العلاج

وصل البابا فرنسيس الأحد، إلى الفاتيكان بعد مغادرته مستشفى جيميلي في روما حيث كان يتلقّى العلاج منذ 14 شباط/فبراير بسبب التهاب حادّ في الرئتين، وفق وكالة فرانس برس.

وأبطأت سيّارته البيضاء من سرعتها وقت مغادرة المستشفى كي يتسنّى للحبر الأعظم الجالس في المقعد الأمامي والذي استعان بأنبوب أوكسجين للتنفس توجيه التحيّة للحشود.

وقبل مغادرته المستشفى، سلّم على الحشود من شرفة المستشفى في أوّل إطلالة له منذ 14 شباط/فبراير.

وقال الحبر الأعظم بصوت خافت خلال إطلالته السريعة من شرفة المستشفى وهو على كرسي متحرّك "شكرا لكم جميعا"، رافعا إصبعي الإبهام.

وبدا رئيس الكنيسة الكاثوليكية متعبا وأضعف من المعتاد. وقال الأطباء إن صحّته تحسّنت بما فيه الكفاية كي يغادر المستشفى لكن مسار التعافي ما زال طويلا وقد يستغرق شهرين على الأقل.

وطالب البابا فرنسيس اليوم بالوقف "الفوري" للقصف الإسرائيلي على غزة واستئناف الحوار وصولا إلى الإفراج عن "جميع الرهائن" وإلى "وقف نهائي لإطلاق النار".

وكتب البابا في صلاة التبشير الملائكي الأحد: "يحزنني تجدّد الضربات الإسرائيلية المكثّفة على قطاع غزة، ما أسفر عن عدد كبير جدّا من القتلى والجرحى".

وطالب البابا بأن "يصمت السلاح فورا وأن تتوافر الشجاعة من أجل العودة إلى الحوار كي يتم إطلاق سراح جميع الرهائن ويتم بلوغ وقف نهائي لإطلاق النار".

وأضاف أن "الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة هي مجدَّدا خطيرة جدا"، وأكد أن "هذا يتطلب التزاما عاجلا من قبل الأطراف المتحاربة والجماعة الدولية".

وأمر الجيش الإسرائيلي في إنذار عاجل إلى سكان حي تل السلطان في رفح في جنوب قطاع غزة الإخلاء الفوري باعتباره منطقة قتال خطيرة.

وأنذر الجيش الإسرائيلي سكان المنطقة من خلال إلقاء منشورات مطالبة بالإخلاء عبر طائرات مسيرة، وفق ما أكد مراسل وكالة فرانس برس في غزة.

يأتي هذا عقب تصاعد العنف في لبنان وإطلاق صواريخ من اليمن، فيما تعاود القوات الإسرائيلية الانتشار في أجزاء من غزة رغم الدعوات لإحياء الهدنة التي تم التوصل إليها في كانون الثاني/يناير.

وحض البابا أيضا أرمينيا وأذربيجان على توقيع اتفاق السلام في "أقرب وقت ممكن".

والخميس أعلن الجانبان التوصل إلى "اتفاق سلام" لتطبيع العلاقات وأبديا استعدادهما لتوقيع معاهدة سلام شاملة.

وأعرب البابا عن "فرحه" لذلك، معربا عن أمله في "أن يتم في أقرب وقت ممكن توقيع هذا الاتفاق وذلك من أجل المساهمة في تحقيق سلام دائم في منطقة جنوب القوقاز".