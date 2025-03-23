أوغلو يدعو الأتراك للتوجه لصناديق الاقتراع وإعلان النضال!

دعا رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المتهم بعدة قضايا، المواطنين الأتراك، اليوم الأحد، الى التوجه إلى صناديق الاقتراع و"إعلان النضال من أجل الديمقراطية والعدالة للعالم أجمع"، حيث كتب أوغلو في منشور له على منصة "أكس" :إن "الخوف لا ينفع للموت!.. سوف تهزم تماما مثل هذا! سوف تُهزم بهذه الطريقة.. سوف يهزمك صلاحنا وشجاعتنا وتواضعنا ووجهنا المبتسم!".

كما أضاف "وطني العزيز؛ لا تحزن أبدًا، لا تحزن أبدًا، لا تفقد الأمل أبدًا. وسوف نزيل هذه الضربة، وهذه البقعة السوداء على ديمقراطيتنا، معًا، وتابع "لقد اقتربت الأيام التي سيحاسب فيها القائمون على هذه العملية أمام الخالق عز وجل، في الدنيا والآخرة".

كما قال أوغلو، "إنني أدعو مواطني البالغ عددهم 86 مليون مواطن إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع وإعلان النضال من أجل الديمقراطية والعدالة للعالم أجمع".

فيما أشار في تغريدته "أنا واقف شامخًا، ولن أنحني أبدًا. كل شيء سيكون رائعا".

وكانت محكمة تركية قد قضت في وقت سابق من اليوم الاحد (23 اذار 2025) بحبس رئيس بلدية إسطنبول على ذمة المحاكمة، إذ جاء الحكم على أوغلو، وهو أبرز منافسي الرئيس لانتخابات الرئاسة، بعد أكبر مظاهرات تشهدها البلاد منذ أكثر من 10 سنوات احتجاجاً على اعتقاله والاتهامات الموجهة إليه، التي تصفها المعارضة بأنها مسيّسة.

ومثل إمام أوغلو، مساء السبت مع 90 متهما أمام محكمة تشاغليان في إسطنبول، بعدما وُجهت إليه عدة تهم بينها "الإرهاب".

بالمقابل، شهدت عدة مدن تركية بينها وأنقرة مظاهرات حاشدة نظمها حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي ينتمي إليه أوغلو، منذ اعتقاله، وسط دعوات لتصعيد وتيرة الاحتجاجات.