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تركيا.. الادعاء يطالب بسجن رئيس بلدية إسطنبول انتظارا لمحاكمته


أعلن مكتب رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو أن ممثلي الادعاء العام طلبوا من المحكمة إيداعه السجن هو و4 من مساعديه لحين المثول للمحاكمة بتهم الإرهاب والفساد.

وألقي القبض على إمام أوغلو، وهو شخصية معارضة بارزة ومنافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء.

ونفى بشدة التهم المنسوبة إليه، واصفا إياها بأنها "اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها".

وقال إمام أوغلو في بيان أصدرته إدارة مدينته عقب استجواب الشرطة: "الاتهامات غير الأخلاقية التي لا أساس لها الموجهة ضدي ترمي إلى تقويض مكانتي ومصداقيتي".

ونفى أكرم إمام أوغلو التهم وقال إنها مبنية على تقارير "ملفقة".

وتم احتجاز أكرم إمام أوغلو يوم الأربعاء الماضي، بتهمة "الانتماء لمنظمة إجرامية" و"الرشوة" و"الاحتيال" و"التلاعب بعطاءات" ودعم "حزب العمال الكردستاني"، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

وفاقم القبض عليه الأسبوع الجاري من التوترات السياسية وأثار احتجاجات على نطاق واسع عبر تركيا، حيث تجمع المتظاهرون في عدة مدن للتعبير عن معارضتهم للقرار، كما تجمع المئات من أنصار عمدة إسطنبول أمام المحكمة يوم السبت.

هذا، وذكرت صحيفة "جمهوريت" أن الشرطة استجوبت إمام أوغلو لحوالي 5 ساعات يوم السبت في إطار تحقيق في مزاعم بمساعدته "حزب العمال الكردستاني المحظور"، علما أنه تم استجوابه يوم الجمعة لمدة 4 ساعات على خلفية اتهامات بالفساد.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حزب المعارضة الرئيسي يسعى للتغطية على أخطائه وخداع الشعب بـ"تمثيليات"، وذلك تعليقا على اعتقال إمام أوغلو.

وأضاف أردوغان في خطاب ألقاه بالعاصمة أنقرة يوم الخميس الماضي أنه "ليس لدينا وقت نضيعه في نقاشات لا طائل منها، ولا أموال طائلة نهدرها بلا مبالاة".

وصرح بأن قضايا "حزب الشعب الجمهوري" ليست قضايا البلاد بل قضايا حفنة من الانتهازيين في مقراتهم.

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