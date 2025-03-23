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الحرس الثوري الإيراني يكشف عن منظومات دفاع جوي جديدة


أفادت وكالة "تسنيم" بأن قوات الحرس الثوري الإيراني عرضت أنظمة صاروخية جديدة مضادة للطائرات تقع على ثلاث جزر في الخليج.

 

وكتبت الوكالة "استعرض الحرس الثوري الإيراني أحدث منظومات الدفاع الجوي المنتشرة في الجزر الإيرانية. هذه المنظومات الصاروخية قادرة على تدمير أهداف بحرية على مسافة تصل إلى 600 كم من مواقع تمركزها على قواعد في جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى".

وجاء عرض منظومات الدفاع الجوي الجديدة في إطار جولة تفقدية أجراها قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري لأسلحة الحرس في الجزر الواقعة في مضيق هرمز والخليج.

ولم تكشف الوكالة عن تفاصيل حول منظومات الدفاع الجوي الجديدة.

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الحرس الثوري الإيراني يكشف عن منظومات دفاع جوي جديدة
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