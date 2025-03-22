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الجيش السوداني يستعيد السيطرة على مواقع استراتيجية في الخرطوم


واصل الجيش السوداني عملياته العسكرية في الخرطوم اليوم السبت، واستعاد السيطرة على مواقع استراتيجية في العاصمة، مما يعكس تقدما ملحوظا في عملياته الجارية، حيث صرّح قائد عمليات الخرطوم في الجيش السوداني، بإن القوات استعادت السيطرة على مقر رئاسة جهاز المخابرات العامة جنوب الخرطوم.

في ذات الوقت، صرح المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، نبيل عبد الله، بأن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على عدة مواقع استراتيجية في الخرطوم، بما في ذلك كلية البيان والمتحف القومي وجامعة السودان وقاعة الصداقة ومبنى زين.

فيما أشار إلى أن قوات الدعم السريع تكبدت خسائر فادحة أثناء محاولتها الانسحاب، مما يدل على تصاعد حدة الصراع في المنطقة.

واستحوذ الجيش السوداني صباح اليوم السبت على المقر الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة، فيما قال مصدر عسكري سوداني: إن الجيش سيطر على منزل قائد قوات الدعم السريع في حي المطار.

كذلك ذكرت لجان مقاومة أن القوات المسلحة السودانية قد نجحت في استعادة السيطرة الكاملة على الجبهة الغربية في وسط الخرطوم، حيث تشمل هذه السيطرة مناطق مثل حي المقرن وفندق كورنثيا، وكلية البيان.

كذلك أوضحت تنسيقية لجان مقاومة كرري، عبر حسابها على منصة "فيسبوك" اليوم السبت، أن قوات الدعم السريع المحاصرة قد انقسمت إلى مجموعتين، حيث تواصل إحدى المجموعات القتال داخل السوق العربي ومقر الكتيبة الاستراتيجية، بينما اتجهت المجموعة الأخرى نحو جزيرة توتي.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث تسعى القوات المسلحة السودانية لتعزيز وجودها في المناطق الحيوية بالعاصمة، مما يعكس التوترات المستمرة في المنطقة ويشير إلى تغييرات محتملة في موازين القوى.

كما ذكرت مصادر محلية أن الاشتباكات لا تزال مستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في وسط الخرطوم وغرب أم درمان. 

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