اعتقال مئات المحتجين في تركيا على خلفية أزمة إمام أوغلو!

أعلنت وزارة الداخلية التركية عن اعتقال 343 شخصا شاركوا باحتجاجات اندلعت الليلة الماضية في 9 مدن تركية من بينها إسطنبول وأنقرة وإزمير رفضا لتوقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، إذ ذكر وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا، إن الاعتقالات شملت مدنا رئيسية أخرى مثل أضنا وأنطاليا وتشاناكالي وإسكيشيهير وكونيا وإدرنا.

كما أعلنت السلطات التركية الأربعاء الماضي اعتقال رئيس بلدية اسطنبول بتهم تتعلق بقيادة عصابة متورطة في الفساد والرشاوى.

فيما شملت الاعتقالات عددا كبيرا من مسؤولي بلدية اسطنبول الكبرى وبلديات المناطق التابعة لها، وجميعهم محسوبون على المعارضة التركية.

ومن الجدير بالذكر أن إمام أوغلو الذي يعد أحد أبرز وجوه المعارضة التركية ومنافسا محتملا للرئيس رجب طيب أردوغان، كان قد أثار جدلا واسعا في السنوات الأخيرة بسبب نجاحاته الانتخابية ومواقفه المناهضة لسياسات الحكومة.