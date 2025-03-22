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تركيا تعلن القبض على منفذي هجوم القنصلية العراقية في إسطنبول


نشرت صحيفة "الصباح" التركية، اليوم السبت، بأن السلطات التركية تمكنت من القبض على الأشخاص الذين استهدفوا القنصلية العراقية في إسطنبول، وذلك بعد ساعات من الهجوم الذي وقع مساء الجمعة، حيث ذكرت الصحيفة أن الهجوم وقع في منطقة شيشلي، حيث أطلق شخصان على متن دراجة نارية تسع رصاصات على مبنى القنصلية باستخدام أسلحة نارية، دون أن يصاب أي شخص بأذى. وبعد الحادث، قامت فرق مكافحة الجريمة المنظمة بالتنسيق مع الشرطة التركية وتمكنت من القبض على المنفذين أثناء محاولتهما الهروب، حيث تعرضا لحادث مروري. وأكدت الصحيفة أن المعتقلين ينتمون إلى عصابة "دالتون" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.  

بالمقابل، أكدت وزارة الخارجية العراقية أن الهجوم وقع باستخدام سلاح "كلاشينكوف"، حيث أطلق المهاجمون الرصاص على واجهة المبنى، ولكن لم تسجل أي إصابات.

كما أوضحت الوزارة، أن القنصل العام العراقي ومسؤولي القنصلية توجهوا إلى موقع الحادث فور وقوعه، حيث شرعت السلطات التركية في إجراءات التحقيق وجمع الأدلة بحضور ممثلي البعثة الدبلوماسية العراقية.  

فيما أشادت وزارة الخارجية العراقية، بالاستجابة السريعة من قبل السلطات التركية، مؤكدة متابعة التحقيقات مع الجهات المختصة لضمان محاسبة الجناة، مؤكدة على أهمية تعزيز التدابير الأمنية لحماية البعثات الدبلوماسية وفقا للاتفاقيات الدولية.  

ويأتي الهجوم في وقت حساس، حيث تشهد مدينة إسطنبول احتجاجات إثر اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بتهم فساد، مما قد يكون له علاقة ما بالأجواء السياسية الراهنة في تركيا.

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