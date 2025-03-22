رئيس بلدية إسطنبول يرد على اتهامه بالفساد: أرفض بشدة جميع الادعاءات

أكدت وثيقة قضائية، اطلعت عليها وكالة "رويترز"، أن رئيس بلدية المحتجز، أكرم إمام أوغلو، نفى بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليه بالفساد والإرهاب، مؤكداً براءته الكاملة من تلك الادعاءات.

وقال إمام في دفاعه، "أرفض بشدة جميع الادعاءات".

وكانت السلطات التركية احتجزت إمام أوغلو يوم الأربعاء بتهم الفساد والإرهاب.

ووجهت إلى إمام أوغلو، وهو شخصية معارضة بارزة ومنافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان، ما لا يقل عن 40 سؤالا بشأن مناقصات لبلدية إسطنبول.

وجاء احتجاز إمام أوغلو، الأربعاء، وسط تصعيد قضائي أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية التركية، خاصة أن الرجل يُعد من أبرز وجوه المعارضة وأحد المنافسين المحتملين للرئيس رجب طيب أردوغان في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.