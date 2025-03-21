قتلى وجرحى في هجوم بمسيرة على القصر الجمهوري وسط الخرطوم

أوضحت مصادر اليوم الجمعة، بوقوع قتلى وجرحى بينهم صحفيون بنيران مسيرة لقوات الدعم السريع قصفت القصر الرئاسي بالعاصمة السودانية الخرطوم، وفق ما أفاد موقع "أخبار السودان"، إذ أشارت مصادر إلى مقتل ثلاثة من فريق التلفزيون السوداني جراء استهداف مسيرة للدعم السريع القصر الرئاسي بالخرطوم.

ويأتي ذلك بعد أن بسط الجيش السوداني سيطرته على القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، اليوم الجمعة، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب منذ نحو عامين بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

كما أعلن الجيش السوداني في وقت سابق من اليوم، أنه استعاد القصر الرئاسي في الخرطوم، وسيطر على الوزارات وسط العاصمة، بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع التي كانت تسيطر على القصر منذ أبريل 2023.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي جنود الجيش السوداني داخل القصر الرئاسي وهم يحددون التاريخ بأنه اليوم الحادي والعشرون من شهر رمضان، وهو اليوم الجمعة.

في حين لم تقر قوات الدعم السريع فورا بخسارتها، الأمر الذي لن يوقف على الأرجح القتال في الحرب، إذ لا تزال الدعم السريع تسيطر على أراض في مناطق أخرى بالسودان.