الصفحة الدولية

الدفاع الروسية تصدر بيانا بشأن تفجير قوات كييف محطة سودجا لتوزيع الغاز


وصفت الدفاع الروسية قيام الجيش الأوكراني بتفجير محطة سودجا لتوزيع الغاز الواقعة في منطقة سيطرته المنكمشة في كورسك، بأنه استفزاز متعمد يهدف إلى إفشال المبادرات السلمية الأمريكية، حيث ذكرت الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الجمعة إنه في حوالي الساعة 00:20 ليلة 20-21 مارس، قام نظام كييف بتفجير محطة قياس الغاز "سودجا" بشكل متعمد، موضحة أن تلك المحطة تقع على بعد بضع مئات من الأمتار من الحدود في مقاطعة كورسك.

وأشار البيان إلى أن هذه المنشأة، التي كانت تستخدم في وقت سابق لضخ أكثر من 40 مليون متر مكعب من الغاز يوميا إلى المستهلكين في دول أوروبية، خاضعة لسيطرة للجيش الأوكراني منذ 7 أغسطس 2024 وحتى الآن، وقد استخدمتها وحدات القوات الأوكرانية طوال الفترة الماضية كنقطة لوجستية "آمنة" لها.

كما تابع البيان، "بالتالي، فإن تفجير هذه المنشأة الحيوية للطاقة الروسية من قبل وحدات القوات الأوكرانية المنسحبة من مقاطعة كورسك يعتبر استفزازا متعمدا من قبل نظام كييف، ويجب النظر إليه في سياق الهجمات الأخيرة على البنية التحتية للطاقة في روسيا بهدف تشويه المبادرات السلمية للرئيس الأمريكي".

وفي وفت سابق اليوم أعلنت لجنة التحقيق الروسية فتح تحقيق جنائي على خلفية تفجير القوات الأوكرانية لمحطة سودجا، والذي وصفته لجنة التحقيق بالعمل المتعمد أيضا.

ونفى الجيش الأوكراني هذا الاتهام مدعيا أن القوات الروسية نفسها هي التي قصفت المحطة بالمدفعية في إطار ما وصفته كييف بـ"حملة تشويه السمعة.

وفي أعقاب المحادثة الهاتفية في 18 مارس والتي بحث خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب الوضع في أوكرانيا وشروط منع التصعيد وعددا من القضايا الدولية، أعلن الكرملين أن بوتين وافق على اقتراح ترامب بالتزام الطرفين في النزاع الأوكراني بعدم استهداف البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يوما.

ولاحقا أعلن فلاديمير زيلينسكي عقب محادثة هاتفية مع ترامب، أن السلطات الأوكرانية تؤيد اقتراح وقف الهجمات على منشآت الطاقة وغيرها من منشآت البنية التحتية مع روسيا.

وحمل المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف كييف مسؤولية تفجير محطة "سودجا" لتوزيع الغاز، معتبرا أن المعلومات المتعلقة بهذا الحادث "تظهر بوضوح مدى مصداقية كلام فولوديمير زيلينسكي وأعضاء فريقه". مع ذلك أكد بيسكوف أن إيعاز الرئيس بوتين للجيش الروسي بعدم ضرب البنية التحتية للطاقة الأوكرانية، لا يزال ساري المفعول.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الجيش السوداني يسيطر على القصر الرئاسي بالخرطوم
قتلى وجرحى في هجوم بمسيرة على القصر الجمهوري وسط الخرطوم
رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي يدعو للتظاهر في جميع الشوارع والميادين
الأمم المتحدة: 2024 أكثر الأعوام دموية للمهاجرين
تركيا تبدأ تعزيز قاعدة منغ الجوية في شمال حلب
الدفاع الروسية تصدر بيانا بشأن تفجير قوات كييف محطة سودجا لتوزيع الغاز
الإمام السيد الخامنئي: ليعلم الأمريكيون أنهم لن يجنوا شيئاً من خلال إطلاق التهديدات
روسيا تدافع عن حق إيران في امتلاك الطاقة النووية السلمية
الليرة التركية تواصل الانخفاض وسط أزمة سياسية وتدابير اقتصادية مفاجئة
أوروبا تستعد لحرب عالمية ثالثة وسط مخاوف من غزو روسي محتمل!
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك