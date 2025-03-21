الدفاع الروسية تصدر بيانا بشأن تفجير قوات كييف محطة سودجا لتوزيع الغاز

وصفت الدفاع الروسية قيام الجيش الأوكراني بتفجير محطة سودجا لتوزيع الغاز الواقعة في منطقة سيطرته المنكمشة في كورسك، بأنه استفزاز متعمد يهدف إلى إفشال المبادرات السلمية الأمريكية، حيث ذكرت الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الجمعة إنه في حوالي الساعة 00:20 ليلة 20-21 مارس، قام نظام كييف بتفجير محطة قياس الغاز "سودجا" بشكل متعمد، موضحة أن تلك المحطة تقع على بعد بضع مئات من الأمتار من الحدود في مقاطعة كورسك.

وأشار البيان إلى أن هذه المنشأة، التي كانت تستخدم في وقت سابق لضخ أكثر من 40 مليون متر مكعب من الغاز يوميا إلى المستهلكين في دول أوروبية، خاضعة لسيطرة للجيش الأوكراني منذ 7 أغسطس 2024 وحتى الآن، وقد استخدمتها وحدات القوات الأوكرانية طوال الفترة الماضية كنقطة لوجستية "آمنة" لها.

كما تابع البيان، "بالتالي، فإن تفجير هذه المنشأة الحيوية للطاقة الروسية من قبل وحدات القوات الأوكرانية المنسحبة من مقاطعة كورسك يعتبر استفزازا متعمدا من قبل نظام كييف، ويجب النظر إليه في سياق الهجمات الأخيرة على البنية التحتية للطاقة في روسيا بهدف تشويه المبادرات السلمية للرئيس الأمريكي".

وفي وفت سابق اليوم أعلنت لجنة التحقيق الروسية فتح تحقيق جنائي على خلفية تفجير القوات الأوكرانية لمحطة سودجا، والذي وصفته لجنة التحقيق بالعمل المتعمد أيضا.

ونفى الجيش الأوكراني هذا الاتهام مدعيا أن القوات الروسية نفسها هي التي قصفت المحطة بالمدفعية في إطار ما وصفته كييف بـ"حملة تشويه السمعة.

وفي أعقاب المحادثة الهاتفية في 18 مارس والتي بحث خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب الوضع في أوكرانيا وشروط منع التصعيد وعددا من القضايا الدولية، أعلن الكرملين أن بوتين وافق على اقتراح ترامب بالتزام الطرفين في النزاع الأوكراني بعدم استهداف البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يوما.

ولاحقا أعلن فلاديمير زيلينسكي عقب محادثة هاتفية مع ترامب، أن السلطات الأوكرانية تؤيد اقتراح وقف الهجمات على منشآت الطاقة وغيرها من منشآت البنية التحتية مع روسيا.

وحمل المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف كييف مسؤولية تفجير محطة "سودجا" لتوزيع الغاز، معتبرا أن المعلومات المتعلقة بهذا الحادث "تظهر بوضوح مدى مصداقية كلام فولوديمير زيلينسكي وأعضاء فريقه". مع ذلك أكد بيسكوف أن إيعاز الرئيس بوتين للجيش الروسي بعدم ضرب البنية التحتية للطاقة الأوكرانية، لا يزال ساري المفعول.